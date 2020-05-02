По сообщению службы спасения, 3 мая в области ожидаются заморозки, температура может опустится до 2 градусов. По данным РГП "Казгидромет"в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 24 градуса тепла. Облачная погода без осадков ожидается в Атырау. Днем синоптики прогнозируют 28 градусов тепла, ночью +14. Ясная погода ожидается в Актобе, днем +20, ночью +8. В Актау малооблачно, днем +24, ночью +14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.