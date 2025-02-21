126 раз нарушил ПДД водитель Lexus в Актобе

Многие водители авто с транзитными номерами считают, что современные камеры видео наблюдения не фиксируют нарушения, допускающие автомашинами с иностранными номерами – это заблуждение. Это отмечают полицейские Актюбинской области. Камеры видеонаблюдения и передвижные комплексы «Автоураган-МС» на самом деле фиксируют нарушения, совершённые автомобилями с иностранными номерами.

К примеру, специализированными передвижными аппаратно-программными комплексами выявлено два внедорожника Lexus, имеющие более 200 нарушений правил дорожного движения.

Владелец внедорожника за 6 месяцев 94 раза нарушил ПДД на 3,2 миллиона тенге, а второй с начала года имеет 126 нарушений на сумму более 4 млн тенге.

В отношении водителей вынесли предписания, а машины водворили на коммунальную стоянку.

– Мобильные комплексы, работающие в области, помогают улучшить безопасность на дорогах и снижают аварийность. Поэтому важно соблюдать ПДД и помнить, что современные технологии фиксируют даже те нарушения, которые раньше могли оставаться незамеченными, - напомнили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Ранее мы писали о том, что 30 нарушений за два часа выявили полицейские на дорогах Актобе.