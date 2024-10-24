19-летний водитель из Алматы побил рекорд актюбинки с 119 нарушениями ПДД

19-летний водитель со штрафами на 7 млн тенге задержан полицией в Алматы, сообщает Polisia.kz. Он был задержан на проспекте Достык в Медеуском районе мегаполиса. Общая сумма штрафа составила около 7 млн тенге. Причем в некоторых случаях нарушитель использовал подложный государственный номер и разгонял свое авто до 200 км/ч

19-летний водитель со штрафами на 7 млн тенге задержан полицией в Алматы на проспекте Достык в Медеуском районе мегаполиса, сообщает Polisia.kz.

— За короткий период молодой автолюбитель нарушил ПДД 195 раз. Общая сумма штрафа составила около 7 млн тенге. Причем в некоторых случаях нарушитель использовал подложный государственный номер и разгонял свое авто до 200 км/ч, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, сам автомомбиль зарегистрирован в Кыргызстане.

Суд принял решение об административном аресте автолюбителя, а его транспортное средство было отправлено на специализированную штрафную стоянку.

— Водитель обязан будет полностью оплатить все имеющиеся штрафы, - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Аманбек.

Ранее мы сообщали, что Актюбинские полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая за месяц нарушила правила дорожного движения 119 раз, в основном превышая скорость. Автоледи на Lexus с иностранными номерами неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра. Общая сумма ее штрафов составила 3 миллиона 378 тысяч тенге.

В пресс-службе департамента полиции региона подчеркнули, что безответственное поведение на дорогах может приводить к трагическим последствиям, включая летальные исходы. Водителей призвали серьезно задуматься о своей безопасности и безопасности окружающих. Отмечено, что некоторые водители с иностранными номерами пытаются избежать наказания, но департамент активно выявляет таких нарушителей и привлекает их к ответственности.