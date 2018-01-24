Камила НУГУМАШЕВА родилась с редким диагнозом гиперинсулинизм, на лечение за границей родителям нужно собрать 30 тысяч евро,сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Камила Нугумашева На лечение Камилы НУГУМАШЕВОЙ в Дании из немецкого фонда было перечислено 10 тысяч евро, еще 15 тысяч евро пару дней назад было перечислено из фонда "Клуб добряков". А с помощью ярмарок, проведения благотворительных акций и частных переводов родителям девочки, удалось собрать 1,7 миллионов тенге. По словам отца Камилы Олега НУГУМАШЕВА, их дочь будут ждать на лечение до конца января в одной из клиник Дании. Сейчас они ждут приглашения на визы. -Прямо пару дней назад нам перечислили еще 15 тысяч евро, мы сразу отправили запрос на визы. Осталось собрать совсем небольшую сумму денег, около 3 тысяч евро. Надо торопиться, потому что у нашей дочери совсем недавно случился сильный приступ судорог, - пояснил папа девочки. Напомним,  Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Отец Камилы обращался к министру труда РК на сайте электронного правительства. Немецкий фонд «Ein Herz fur Kinder» на лечение девочки выделил 10 тысяч евро.  На сегодняшний день, родителям осталось собрать около 3 тысяч евро, сбор денег продолжается. Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028. Фото предоставлено родителями девочки