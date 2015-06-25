250 наездников соревнуются в Уральске в конных видах спорта (фото, видео)

Чемпионат РК по национальным видам спорта начался в Уральске. В первый день участники соревновались в кокпаре, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чемпионат Казахстана по национальным видам спорта начался сегодня на поле областной ДЮСШ в поселке Асан Зеленовского района. - Спортсмены начали съезжаться к нам уже несколько дней назад, чтобы акклиматизироваться к нашей погоде и условиям, - рассказал директор областного ДЮСШ по национальным видам спорта Дастан МЫРЗАГАЛИЕВ. - Мы расположили участников в частных домах, где есть помещения для содержания лошадей, недалеко от поля. Лошадей на ч