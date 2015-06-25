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Спорт Фоторепортаж

250 наездников соревнуются в Уральске в конных видах спорта (фото, видео)

Чемпионат РК по национальным видам спорта начался в Уральске. В первый день участники соревновались в кокпаре, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чемпионат Казахстана по национальным видам спорта начался сегодня на поле областной ДЮСШ в поселке Асан Зеленовского района. - Спортсмены начали съезжаться к нам уже несколько дней назад, чтобы акклиматизироваться к нашей погоде и условиям, - рассказал директор областного ДЮСШ по национальным видам спорта Дастан МЫРЗАГАЛИЕВ. - Мы расположили участников в частных домах, где есть помещения для содержания лошадей, недалеко от поля. Лошадей на ч
Анэль Кайнеденова
250 наездников соревнуются в Уральске в конных видах спорта (фото, видео)
Чемпионат РК по национальным видам спорта начался в Уральске. В первый день участники соревновались в кокпаре, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_9876
IMG_9876
Чемпионат Казахстана по национальным видам спорта начался сегодня на поле областной ДЮСШ в поселке Асан Зеленовского района. - Спортсмены начали съезжаться к нам уже несколько дней назад, чтобы акклиматизироваться к нашей погоде и условиям, - рассказал директор областного ДЮСШ по национальным видам спорта Дастан МЫРЗАГАЛИЕВ. - Мы расположили участников в частных домах, где есть помещения для содержания лошадей, недалеко от поля.
IMG_9982
IMG_9982
Лошадей на чемпионат привезли на таких фурах и специальных коневозках.
IMG_9670
IMG_9670
Соревнования по кокпару начались сегодня в 9 утра. Первыми на поле вышли команды из Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. С результатом 6-1 лучшими в этой игре стали спортсмены из Тараза.
IMG_9558
IMG_9558
Между играми поле периодически поливали водой из спецмашин. Безопасность по периметру обеспечивалась сотрудниками полиции и солдатами национальной гвардии, которые следили за тем, чтобы во время игры на поле не заходили посторонние люди.
IMG_9683
IMG_9683
Самые сильные участники собрались сегодня в Уральске. Победители и обладатели "серебра" получат звание мастеров спорта. Кроме того, победителей ждут денежные призы, правда, размер призового фонда пока неизвестен.
IMG_9610
IMG_9610
Из Южно-Казахстанской области на 6 чемпионат РК по национальным видам спорта приехало 23 спортсмена. - Чемпионат проходит уже в шестой раз. За это время наша команда становилась победителем три раза, - рассказал старший тренер команды из ЮКО Жанбатыр БЕЙМУСАЕВ. - К сожалению, в прошлом году нам не удалось завоевать чемпионский титул. Теперь будем стараться. Мы хорошо подготовились, и постараемся победить.
IMG_9738
IMG_9738
Кокпар - это традиционная конноспортивная игра у казахов и других народов Центральной Азии; борьба конников за тушу козла. На поле выходят по 12 участников с каждой команды.
IMG_9597
IMG_9597
Несмотря на жаркую погоду, зрителей на чемпионате собралось немало. Впрочем, большинство из них старались спрятаться в тени, поэтому трибуны были полупустыми.
IMG_9568
IMG_9568
От нашей области в соревнованиях примут участие 20 спортсменов на 13 лошадях. Кстати, уральские спортсмены славятся в аударыспаке.
IMG_9710
IMG_9710
В кокпаре было немало опасных моментов, когда всадники падали с лошадей или оставались под своими скакунами. Правда, они тут же вскакивали, запрыгивали на лошадь и тут же неслись к оппонентам с тушей козла в руках. Но на эти случаи на поле дежурила команда врачей и машины скорой помощи, к счастью, их помощь не понадобилась.
IMG_9762
IMG_9762
Самое интересное начнется к концу игр. Большинство игроков с нетерпением ждут начала игр по жамбы ату, когда всадники на лошадях во время езды должны попасть стрелой из лука в мишень.
IMG_9813
IMG_9813
Всего участники будут соревноваться в 4 видах спорта - кокпаре, аударыспаке, тенге алу и жамбы ату. Чемпионат завершится 30 июня.
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h15Yeag0afE Видео Ербола АМАНШИНА  Фото Медета МЕДРЕСОВА
лошади

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