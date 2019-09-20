В новостройке также будут выданы квартиры 72 многодетным семьям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск Миржана Нуртазиева, согласно программе "Нурлы жер", в этом году сдается 216-квартирный жилой дом. - Построенное жилье будет предназначено для людей, которые стоят в очереди в местном исполнительном органе. Согласно посланию президента народу Казахстана, в новом доме 72 квартиры будут предоставлены для многодетных семей, 29 квартир - для детей-сирот, остальные квартиры будут пропорционально делиться на остальные категории. В нем будут только однокомнатные и двухкомнатные квартиры, площадь которых составит от 40 до 70 квадратных метров. Застройщиком была подрядная организация "Альтаир", - рассказал Миржан Нуртазиев. Руководитель отдела строительства города Уральск Мирас Мулкай отметил, что в настоящее время по городу Уральск ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов. - Дома возводятся в поселке Зачаганск, вдоль Саратовской трассы, также в северо-восточной части города. Из них 4 дома строим для социально-уязвимых слоев населения. Хотелось отметить, что в скором времени мы планируем сдачу дома, расположенного вдоль Саратовской трассы, в настоящее время готовится исполнительная документация для приема объектов в эксплуатацию, - отметил Мирас Мулкай. Напомним, 4 сентября премьер-министр РК Аскар Мамин, его заместитель Женис Касымбек и министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр осмотрели строящиеся многоэтажные дома в Зачаганске. Жилье планируется сдать в 2019 году, стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге. Тогда заместитель акима ЗКО Багдат Азбаев рассказал, что в области ведется строительство многоквартирных домов. По его словам, до конца этого года планируется сдать в эксплуатацию 1593 квартиры. Работа ведется в трех направлениях: кредитование через АО "Жилстройсбербанк", предоставление арендного жилья и предоставление жилья многодетным семьям.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА