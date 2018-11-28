По словам специалистов, в этом году в ноябре выпало почти в два раза больше осадков, чем в прошлом. - Рабочие ДЭПа работают в две смены. В первую очередь очищаются улицы, по которым ездит общественный транспорт, затем второстепенные. Из-за того, что снег все еще продолжает идти, техника возвращается на уже очищенные улицы вновь. Сейчас вывезено из города уже порядка 300 кубометров снега, - сообщил специалист отдела ЖКХ г. Уральск Орынбасар Бисенгалиев. Стоит отметить, что техника коммунального предприятия к зиме полностью готова. Сейчас на балансе ТОО "Жайык таза кала" числится 100 единиц техники. Также Орынбасар БИСЕНГАЛИЕВ отметил, что затрудняют очистку дорог припаркованные на обочинах автомобили, поэтому в ближайшее время для этого будут привлечены силы департамента полиции ЗКО. Как рассказал инженер ТОО " Жайык таза кала" +Николай ХОМЕНКО, после обеда планируется уборка снега луноходом. - Снег в городе идет третьи сутки с перерывами, поэтому вывоз мы начали только вчера. На данный момент нашими силами очищены площади, тротуары и путепроводы. Техника ездит колоннами. Сначало скребки, затем посыпаем песчано-гравийной смесью, чтобы избежать гололеда. Нами изготовлено 12 тысяч тонн ПГС, - пояснил Виктор ХОМЕНКО. Следует отметить, ранее сообщалось, что 27-28 ноября в Уральске выпало много снега, после чего была оттепель, а затем и вовсе наступили сильные морозы. На дорогах образовалась гололедица. Рабочим ТОО "Жайык Таза кала" г.Уральск пришлось работать круглосуточно, чтобы засыпать дороги пескосоляной смесью и обеспечить безопасной движение автомобильного транспорта и людей в городе. На улицы тогда вышло порядка 300 рабочих дорожно-эксплуатационного предприятия. Днем ранее в целях безопасности для жизни людей было закрыто движение автомобильного транспорта на автодороге Уральск-Атырау. Движение было приостановлено на всю ночь и открыто только утром следующего дня.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.