28 ноября в городе Уральск выпало большое количество снега. В помощь коммунальным услугам города пришли работники областного акимата. В обеденное время, вооружившись лопатами, государственные служащие принялись очищать прилегающую территорию от снега. – Наш дом не заканчивается за порогом жилища. Весь наш город, вся наша страна - это наш большой дом. Мы должны вносить свою лепту в чистоту и порядок. Мы бы хотели помочь нашим коммунальным службам. Сегодня столько снега навалило. На улице прекрасная погода, и мы решили отработать свободное время. Совместить приятное с полезным. Эта была здравая инициатива наших коллег. Мы все поддержали. Мы бы хотели, чтобы и другие наши коллеги нас поддержали, в том числе представители малого и среднего бизнеса. Ведь в нашем городе много магазинов, кафе. Если бы все почистили хотя бы пару квадратных метров перед своими зданиями, то наш город уже преобразился бы. Тогда всем будет комфортно. Мы хотим создать для всех уют, - рассказал руководитель аппарата акима области Рахымжан Исакулов. Стоит отметить, что за 15 минут сотрудники акимата ЗКО заметно очистили территорию от снега. Далее государственные служащие передали эстафету своим коллегам из управлений и районным акиматам. – Уважаемые жители ЗКО! Предлагаю начать челлендж "Очисти свой город от снега!". Мы, работники областного акимата, передаем челлендж управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития и акимату Бурлинского района. Просим всех горожан поддержать нашу инициативу и внести свой вклад в очистку от снега нашего города, - заявил заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Ерлан Акласов. Y4Bo8YtnDSYМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.