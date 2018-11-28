В Атырау празднование Дня первого президента началось со сдачи в эксплуатацию нового Дома культуры на 200 мест в селе Жанаталап. Объект был построен при спонсорской поддержке в рамках реализации социально-инфраструктурных проектов. В новом здании предусмотрены административные и технические помещения, обширный зрительный зал, гримерки, артистическая, библиотека и касса. На втором этаже традиционно размещаются кабинеты и мастерские для художественной и кружковой деятельности. По словам заместителя акима города Атырау Полымбета Хасанова, новый ДК жителям Атырауского сельского округа был крайне необходим. - Жители с нетерпением ждали этого дня, и вот сегодня, ко всеобщей радости он наступил. Новый дом культуры, рассчитанный на 200 мест, был построен в рамках программной статьи Главы Государства «Рухани Жаңғыру». Мы выражаем большую благодарность за спонсорскую поддержку компании «NCOC», которая не раз оказывала содействие в реализации ряда социальных проектов в нашем регионе. Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится и впредь, - сказал Полымбет Хасанов. Отметим, что в Атырауском сельском округе с населением более 4 тысяч жителей, до недавнего времени не было ни одного дома культуры. В этом году в эксплуатацию сдали сразу два ДК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.