По словам акима ЗКО Алтая Кульгинова, после проведения кампании по прикрепления в поликлиникам выяснилось, что в Уральске проживают 336 тысяч человек. - В ближайшие годы ожидаем увеличения населения города до 500 тысяч человек. Процесс урбанизации - это мировой тренд, города притягивают население. Теперь нам необходимо развивать инфраструктуру: ремонтировать дороги, строить мосты, модернизировать аэропорт. Вопрос с дорогами номер один для нас, и мы его постепенно решаем. Ежегодно начинаем ремонтировать до 500 км дорог. В этом году завершили ремонт 450 км автомобильных дорог, - рассказал Алтай Кульгинов. - В этом году отремонтировали только республиканских дорог 285 км. Магистральная автодорога Уральск - Таскала - граница Российской Федерации ремонтировалась по программе "Нурлы жол". Работы завершили и в декабре официально сдадим в эксплуатацию. Стоит отметить, что если раньше на посту было двухполосное движение, то теперь количество полос увеличилось до восьми. - Далее эту автодорогу (Уральск - Таскала - граница РФ) соединяем с атырауской трассой. Из 32 км 20 км уже завершили осталось 12 километров, которые завершим осенью следующего года. Также был вопрос с дорогой и постом "Сырым" в сторону Самары. У нас большой грузопоток, потому что выгодное географическое положение. Самая ближайшая точка до Москвы с пунктов пропуска в нашей области это пост "Сырым", - продолжает глава региона. - Еще одна причина - дешевое топливо. Большегрузные машины заправляются у нас. Вопрос ремонта автодороги и поста согласован, конкурс уже состоялся и уже весной следующего года работы начнутся. По словам акима, планируется объединить самарскую и саратовскую трассы - сделать объездную. Документация уже готовится.