По словам директора филиала по Атырауской области НАО «Фонда социального медицинского страхования» Байтоллы Газизова, своим правом выбора медицинской организации воспользовались 6592 жителя области. 4 из них сделали это при помощи портала электронного правительства www.egov.kz. Всего в Атырауской области в регистре прикрепленного населения зарегистрировано более 627 тысяч человек. Как и все жители Казахстана, атыраусцы помимо периода кампании могут прикрепиться к выбранной поликлинике один раз в течение года по праву свободного выбора, а также сделать это при переезде, реорганизации поликлиники, завершении ее договора с ФСМС или, напротив, при появлении рядом с местом жительства новой поликлиники, имеющей договор с ФСМС. Те жители, которые не высказали своего желания о перемене обслуживающей их медицинской организации, автоматически были прикреплены к той поликлинике, к которой они относились ранее. Подавляющее большинство пациентов воспользовались своим правом выбора поликлиники, лично явившись в медицинскую организацию. Однако в скором времени жители будут делать это только в через ЦОНы или в онлайн-режиме. - Данная мера необходима для преодоления системных проблем и возможных фактов злоупотребления и фальсификаций, - отметил Байтолла Газизов. В центре обслуживания населения оборудованы уголки Connection Points, подключенные к egov, и работают консультанты, которые помогут освоить получение этой услуги. Кроме того, разработан Telegram-бот Egov.kz, с помощью которого прикрепиться можно в режиме онлайн через смартфон. При электронном режиме упрощается и процесс прикрепления к выбранной поликлинике детей, так как система автоматически подгружает данные о вашем родстве из информационных систем, ускоряя процесс и не требуя лишних документов. Как уже сообщалось ранее, в этом году в кампании по Атырауской области участвовали 19 медицинских организаций. Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования fms.kz в разделе «Выбрать клинику». Отвечая на вопросы журналистов, Байтолла Газизов рассказал, что по состоянию на 8 ноября в республиканский фонд было перечислено более 114 млрд тенге, из них 106 млрд от работодателей, остальная сумма - от индивидуальных предпринимателей. Вклад Атырауской области составил более 7 млрд 171 млн тенге. 6 млрд 875 млн перечислили работодатели, остальное - ИП. Таким образом, по размерам отчислений наша область занимает пятое место в республике.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.