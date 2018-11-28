Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране не должно быть детских домов, выступая на VIII Гражданском форуме "Гражданское общество и государство: Диалог. Партнерство. Доверие". Глава государства поддержал идею создания в стране первого казахстанского агентства по усыновлению. Глава BI Group Айдын Рахимбаев в своём выступлении сообщил, что за пять лет существования проекта "Дом мамы" центры поддержки матерей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, появились в 19 городах Казахстана, что позволило значительно сократить количество отказов от детей. - Благодаря нашему проекту уже 3600 молодых женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, не бросили младенцев, а смогли сохранить свою маленькую семью, поэтому количество отказов от детей сократилось на 70%. И как результат – за последние годы количество детей в детских домах сократилось вдвое: с 11 000 до 5200, – сказал Айдын Рахимбаев. Он напомнил, что в самом начале Нурсултан Назарбаев поддержал "Дом мамы", и сообщил, что проект вновь нуждается в помощи главы государства. - Мы немало сделали и можем намного больше, но нам ещё раз нужна ваша поддержка, Нурсултан Абишевич. Во-первых, просим вашего согласия по созданию негосударственного национального агентства по усыновлению на базе нашего проекта "Дом мамы". Во-вторых, необходимо начать реформу системы детских домов с целью скорейшего сокращения сирот в детских домах. Такая система существует во всех развитых странах. То есть, функции НПО – это подбор, устройство, передача детей на семейные формы; а функция госорганов – это только учёт и контроль за деятельностью неправительственных организаций, – сказал Айдын Рахимбаев. Он отметил, что в Казахстане работают 12 аккредитованных иностранных агентств, которые ведут подбор детей для усыновления иностранцами, и нет ни одного казахстанского. - Иностранцы имеют у нас лицензию и юридический статус, а мы, граждане Казахстана, не имеем на это права. Вопрос: почему? Вот такой существует нонсенс, требующий скорейшего разрешения. Два года мы пытаемся решить эту проблему, но безрезультатно. Мы хотим открыть агентство за свои деньги, – отметил бизнесмен. - Многие бизнесмены занимаются благотворительностью, оказывают помощь. "Дом мамы", сироты, это меня очень сильно волнует. Я считаю, что в Казахстане детских домов не должно быть. Вот он (Айдын Рахимбаев. – Авт.) показывает куда надо двигаться. Наши дети ездят за границу, однако оставаться за границей – это не дело. Люди, которые имеют возможность воспитать детей, они должны из детского дома взять детей. Работу BI Group мы должны поддержать, – сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к министру образования и науки РК Ерлану Сагадиеву. - Позиция и стратегия МОН РК заключается в том, чтобы в Казахстане не было детских домов. За последние три года мы сократили их число на 24, осталось 122, но количество детей на 1-1,5 тысячи ежегодно сокращается, сейчас осталось 7 тысяч. Сейчас этот процесс ускорится, потому что в детдомах в основном остались дети старшего возраста. Будет выпуск, мы сделали механизм патронатной семьи, которая берёт ребёнка, а деньги государство выплачивает. Мы считаем, что через года два останется два-три детских дома. Вопрос по созданию агентства по усыновлению можно рассмотреть, но в последние годы ни один ребёнок за границу не выехал, – ответил министр. Президент Казахстана отметил, что благотворительностью должны заняться все состоятельные люди. - У нас есть состоятельные люди и они просто обязаны повернуться лицом к своему народу, за счёт которого стали богатыми. Как говорится, если бедными не будут довольны, богатые не будут богатеть. Надо специально поработать министерству, аппарату президента, правительство специально собрать и обратить внимание всех деловых людей, чтобы помочь НПО и помочь людям, – отметил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.