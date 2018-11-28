Иллюстративное фото из архива "МГ" Организаторами ярмарки являются информационно-аналитический и ресурсный центр по работе с молодежью города Уральск совместно с отделом занятости населения. В ходе ярмарки любой желающий может устроиться на постоянную работу по специальности. Вакантные места будут предлагать государственные учреждения, частные компания, учебные и медицинские заведения. Стоит отметить, что будет организован семинар на тему "Как открыть свой собственный бизнес?". Для желающих специалистов палаты предпринимателей "Атамекен" подготовят специальные лекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.