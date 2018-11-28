- В 2017 году на заседании Совместного Комитета по Управлению (далее - СКУ) Карачаганакским проектом, которое проходило в Уральске в офисе КПО, мы озвучивали идею повышения выделяемых средств с 20 до 30 млн долларов, и там же получили предварительное согласие. Но это вопрос не одного дня, не просто взяли и в один день решили. До СКУ, который прошел на прошлой неделе в Абу-Даби, мы работали с каждым акционером консорциума. Я лично разговаривал с руководством "Шелл" и "Эни". Акционеры согласились, дальше была определенная бюрократия. Есть отдельное соглашение о разделе продукции. С одной стороны консорциум, с другой - правительство. И мы должны были получить постановление правительства о согласии на увеличение выделяемых средств с 20 до 30 млн долларов США. Поскольку это государственные средства, аккумулированные в консорциуме. Этот вопрос мы согласовывали со всеми уполномоченными органами – минэнергетики, другими центральными госорганами, что тоже заняло время. В итоге постановление правительства мы получили 19 ноября 2018 года. На это ушло 1,5 года. С этим постановлением мы и отправились на заседание СКУ в Абу-Даби, где было принято окончательное решение об увеличении ежегодно выделяемой суммы с 20 до 30 млн долларов. Это историческое событие. Теперь наши проекты включены в реестр социально-инфраструктурных проектов. Точка в данном вопросе поставлена.- Место проведения заседания СКУ определяется членами совета. Эти заседания в основном проводятся в Уральске, Астане, но проходят заседания и за рубежом, в рамках которых члены СКУ знакомятся с опытом работы международных компаний, посещают месторождения, на которых работают подрядные компании. Проведение заседания в Абу-Даби была инициативой члена совета - компании «Шелл». В рамках заседания состоялся обмен опытом компании «ADNOC» (Abu Dhabi National Oil Company). Также посетили government-акселератор «Dubai Future Accelerators», провели ряд встреч с инвесторами, в том числе с шейхом Сурур Бин Мухаммед Аль Нахайяном, в ходе которых были обсуждены вопросы внедрения цифровизации и смарт-технологий. Никаких культурных мероприятий в программе не было. И гонки "Формулы-1" я не посещал, честно говоря, я даже не знал, что они проходят.- Необходимость реконструкции терминала аэропорта "Орал" возникла давно. Пассажиропоток ежегодно увеличивается, а терминал аэропорта, которому уже больше 40 лет, устарел. Честно говоря, стыдно перед пассажирами. Зал ожидания в подвале, зала прилета нет. Рейсы пишут на листках. Два года назад мы поставили перед собственником аэропорта вопрос о модернизации терминала. Своими силами провести реконструкцию он не смог, поэтому после долгих переговоров было решено передать терминал государству. Поскольку это стратегический объект, правительством РК было принято постановление о разрешении передачи Международного аэропорта «Орал» из частных рук государству. Сейчас проект реконструкции терминала готов и отправлен на госэкспертизу. Уже весной следующего года мы планируем начать модернизацию, увеличить мощность терминала вдвое. ndYOs6DefAQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.