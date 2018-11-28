Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор ТОО "РЦКУ" Ерлан МЫРЗАБЕКОВ, расчетный центр коммунальных услуг создан по принципу комплексного биллингового оператора коммунальных услуг и коммерческого учета газа, электроэнергии, теплоснабжения, воды, услуг по вывозу мусора, кабельного телевидения и других услуг. – На сегодняшний день РЦКУ-Орал имеет качественную, гарантированную и интегрированную со всеми банками второго уровня и платежными системами систему автоматизированного приема и обработки платежей за коммунальные услуги с одновременным их отражением в биллинговой базе, которая предусматривает выполнение работ полного цикла учета и реализации, начиная от создания лицевого счета потребителя, формирование и ведение базы данных потребителей, расчета объема потребления, фиксации потребленного объема и заканчивая введения сальдо по взаиморасчетам, возникших в рамках реализации, - отметил Ерлан МЫРЗАБЕКОВ. Стоит отметить, что в штате РЦКУ работают 82 квалифицированных контролера по городу, 163 контролера по области и 15 операторов, которые вводят данные и работают с абонентами. По словам Ерлана МЫРЗАБЕКОВА, на базе ТОО имеется пять абонентских участков, которые могут дать необходимую информацию потребителям по вопросам оплаты за комуслуги. Оплату можно производить не выходя из дома через сайты банков. – Хочу отметить, что потребители также могут по единому платежному документу не выходя из дома оплачивать через сайты Народного банка, Форте банка, Каспий банка, через терминалы Касса24 и Киви, - рассказал Ерлан МЫРЗАБЕКОВ. Как рассказал заместитель акима города Сергей ДОЛЯ, в сфере коммунальных предприятий ведется активная работа по внедрению цифровизации. – Сейчас устанавливаются счетчики с возможностью дистанционной передачи показаний. На базе Казпочты вводится пилотный проект по единому платежному документу, согласно которому за услуги ТОО "Батыс су арнасы" и АО "Жайыктеплоэнерго" можно оплатить по одной квитанции. С 1 декабря 2018 года на базе РЦКУ будет работать принцип единой квитанции. Теперь за услуги "КазТрансГаз Аймак", " "Батыс су арнасы", АО "Жайыктеплоэнерго", АлмаТВ и КСК можно будет оплачивать по одному лицевому счету. Со временем сюда будут включены остальные коммунальные предприятия. Это делается, в первую очередь, для комфорта и удобства наших горожан. Для наших граждан, которые предпочитают оплачивать за комуслуги через привычные кассы, они так и будут функционировать, - заявил Сергей ДОЛЯ. Как отметил заместитель акима города, потребителям не нужно будет заключать индивидуальные договоры с РЦКУ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.