Иллюстративное фото с сайта News.vse42 По сообщению пресс-службы МВД РК, факт продажи младенца выявили сотрудники департамента полиции Атырауской области - Женщина пыталась продать свою дочь за за 5 тысяч долларов, что составляет более 1 850 000 тенге. В отношении преступницы возбудили уголовное дело, - уточнили в пресс-службе МВД РК. В последний раз полицейские Атырау пресекли попытку продажи новорожденного младенца в областном родильном доме в июле 2016 года. Тогда было установлено, что работница роддома получила задаток в размере 2,5 тысячи долларов за то, чтобы подобрать младенца и подготовить документы для выписки. В момент выписки и передачи новорожденного мальчика покупателю, при получении остатка суммы в размере 2,5 тысячи долларов сотрудница роддома была задержана с поличным.