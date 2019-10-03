Сегодня, 3 октября, в большом зале городского акимата состоялась 35 внеочередная сессия Уральского городского маслихата, где было озвучено уточнение городского бюджета. По словам руководителя отдела экономики и бюджетного планирования города Уральска Альмиры Тулегеновой, бюджет был увеличен на общую сумму 5,5 миллиардов тенге. - Трансферты из республиканского бюджета составили 652 миллиона тенге, средства национального фонда 472 миллиона тенге и областного бюджета 3,5 миллиарда тенге, - пояснила Альмира Тулегенова. - Деньги из областного бюджета предусмотрены на строительство 8 жилых домов, 5 из них в Зачагансе и три в Северо-Восточной части города на сумму 3,2 миллиарда тенге, 100 миллионов тенге - на продолжение работ по электроснабжению микрорайона "Акжайык", 101 миллион тенге - на выплату адресной социальной помощи и 238 на приобретение учебников. К слову, с учетом отмеченных изменений городской бюджет составит 56,7 миллиарда тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.