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Социум

34 небезопасные игрушки выявили санврачи в ЗКО

В основном это игрушки китайского и российского производства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сравнению с 2016 годом в магазинах в два раза снизилось количество небезопасных детских игрушек. Как рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья ЗКО Жайдар КУРМАНОВ, в основном в игрушках, где были найдены несоответствия нормам, были заусенцы, защитно-декоративное покрытие было не стойким к влажной обработке и имелся неприятный запах. - В 2017 году мы выявили 34 несоответствия, а в 2016 году их было 74. В настоящее время в продаже
gorod
34 небезопасные игрушки выявили санврачи в ЗКО
В основном это игрушки китайского и российского производства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По сравнению с 2016 годом в магазинах в два раза снизилось количество небезопасных детских игрушек. Как рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья ЗКО Жайдар КУРМАНОВ, в основном в игрушках, где были найдены несоответствия нормам, были заусенцы, защитно-декоративное покрытие было не стойким к влажной обработке и имелся неприятный запах. - В 2017 году мы выявили 34 несоответствия, а в 2016 году их было 74. В настоящее время в продаже выявлена одна игрушка, а в 2016 году - 25. Несоответствующие игрушки приходятся на производство Китая и Российской Федерации, - пояснил Жайдар КУРМАНОВ. Департаментом в 2017 году было проведено 5 внеплановых проверок, по итогам которых выдано 60 предписаний об устранении нарушений. Также было выписано штрафов на сумму 181 тысяча тенге.
игрушки

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