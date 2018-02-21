34 небезопасные игрушки выявили санврачи в ЗКО

В основном это игрушки китайского и российского производства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сравнению с 2016 годом в магазинах в два раза снизилось количество небезопасных детских игрушек. Как рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья ЗКО Жайдар КУРМАНОВ, в основном в игрушках, где были найдены несоответствия нормам, были заусенцы, защитно-декоративное покрытие было не стойким к влажной обработке и имелся неприятный запах. - В 2017 году мы выявили 34 несоответствия, а в 2016 году их было 74. В настоящее время в продаже