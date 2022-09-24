– Со второго октября должникам направят уведомления о налоговой задолженности физических лиц. По суммам задолженности более 1 МРП через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через пять рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. При этом частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд, - добавил руководитель ДГД по ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента государственных доходов по ЗКО Бауыржан Айнабеков отметил, что первого октября истекает срок уплаты налога на недвижимое имущество и земельные участки за 2021 год. По состоянию на первое сентября, 32 670 западноказахстанцев должны 358,8 миллионов тенге. По структуре недоимки наибольший процент приходится на транспортный налог и составляет 279,3 миллионов тенге.Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем жителям ЗКО порекомендовали произвести своевременную уплату налога на имущество.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.