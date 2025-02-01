382 млн тенге потратил Казахстан на бродячих животных

Это на 2,8 раза больше чем в 2023 году.

В 2024 году государство потратило 382,2 млн тенге на стерилизацию и вакцинацию бездомных животных. Это в 2,8 раза больше, чем в 2023 году, сообщают аналитики Data Hub.

Кроме того, расходы на содержание приютов выросли вдвое и составили 73,7 млн тенге. На идентификацию животных ушло 102 млн тенге – на 17% больше, чем в прошлом году. А вот на строительство приютов, наоборот, потратили меньше – 46 млн тенге вместо 63,3 млн тенге годом ранее (снижение на 27%).

В 2022 году на все эти цели государство выделило всего 11,1 млн тенге. Тогда же в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Бездомных собак и кошек нельзя убивать для регулирования их численности. Если раньше их просто усыпляли, то теперь службы отлова обязаны сначала обследовать животных. Если они представляют опасность, их усыпляют, а если нет – отправляют в приют, вакцинируют, стерилизуют, помечают и отпускают обратно на улицу.

Расходы на отлов и уничтожение животных по-прежнему огромные – 1,5 млрд тенге. Аналитики считают, что закон работает, но изменилось ли что-то кардинально пока не понимают. Они предполагают, что теперь большая часть выделенных денег идет на отлов, а не на уничтожение.