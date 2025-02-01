На 99% снизилась заболеваемость корью в Казахстане

Снижение заболеваемости связывают в вакцинацией более 1,5 млн человек.

По информации министерства здравоохранения РК, эпидемиологическая ситуация по кори улучшилась благодаря проводимым профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

В декабре 2024 года был зарегистрирован 81 случай кори, тогда как за аналогичный период 2023 года количество случаев превышало 10 тысяч. Стабилизации ситуации способствовала дополнительная массовая иммунизация детей до 5 лет и медицинских работников. Тогда привили 1,5 млн человек, что позволило снизить уровень заболеваемости на 99,2%.

С начала 2025 года зарегистрировано 64 случая кори. Заболевания преимущественно регистрировались среди непривитых детей, на которых приходится более 83% от общего числа заболевших.

Вместе с тем стабилизируется эпидемиологическая ситуация по коклюшу. Отмечается снижение заболеваемости на 73%. С начала 2025 года зарегистрировано 55 случаев. В рамках наверстывающей иммунизации против коклюша были привиты 186 тысяч детей, ранее пропустивших плановую вакцинацию.