Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, анализ показал, что в области увеличилось количество преступлений связанных с мошенничеством. - С начала этого года в органах полиции зарегистрировано около 10 фактов – это только в особо крупном размере. Так, например, в декабре в департамент полиции с заявлениями обратились свыше 40 жителей области на мошеннические действия со стороны директора одного из ТОО, чей вид деятельности связан с вложениями денежных средств (активы) с ежемесячной процентной ставкой. Потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму около 300 миллионов тенге. И заявления в отношении данного ТОО продолжают поступать, - пояснил он. - В связи с этим сотрудники полиции призывают граждан быть осторожными, чтобы не попасть в ловушки финансовых пирамид. По словам Камзы Умбеткалиева, такие организации, позиционируя себя как инвестиционные предприятия, часто покупают акции и облигации, обещая инвестировать в высокопроизводительное строительство, ювелирные изделия. - Финансовая пирамида – это мошенническая схема получения дохода. Вам предлагают очень высокие процентные ставки, гарантированный доход и просят активно привлекать знакомых и друзей для заработка таким образом. Будьте осторожны, ваша инвестиционная компания, которую вы считаете успешной, может быть обычной финансовой пирамидой. Особенность финансовой пирамиды в обещаниях быстрого и лёгкого заработка, - отметил начальник департамента полиции Атырауской области.- необходимость внесения больших сумм денежных средств; - высокий интерес к инвестициям, обещание быстрого возврата; - чтобы получить выплату, нужно привлечь больше знакомых, которые тоже должны вложить свои деньги; - компания зарегистрирована накануне сбора средств, у неё минимальный уставной капитал и единственный учредитель (проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК через сервис «Поиск налогоплательщиков»). - активная реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыши призов, подарки, поездки, листовки, массовая рассылка по электронной почте; - компания может называть себя «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой по борьбе с долгами», «центром финансовых услуг» с рекламными слоганами вроде: «Вам отказали в банке? Мы поможем!» «Мы рефинансируем ваш кредит!» «Избавься от долгов!» - они принимают наличные или используют различные системы интернет-платежей и переводов без использования специальных счетов компании в банках. Также Камза Умбеткалиев посоветовал, что делать, если вы находитесь в сети финансовой пирамиды. - Ещё раз убедитесь, что это «финансовая пирамида». Если вы уверены в этом и хотите вернуть свои средства, имейте в виду, что это будет нелегко. Если пирамида ещё действует, подайте заявление в компанию с требованием вернуть деньги и сообщите в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, если деньги вам не вернули. Если вы обратились с заявлением в правоохранительные органы, сообщите об этом мошенникам – шансы на возврат денег возрастут, - заключил начальник ведомства.