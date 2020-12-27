Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сегодня, 27 декабря в 17.18 поступило сообщение, что горит квартира по адресу Курмангазы, 165. - В ходе разведки выяснилось, что открытым пламенем горела квартира на пятом этаже. Спасателями немедленно было эвакуировано 37 человек, из них 14 дети. В 17.47 пожар был локализован, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что в тушении пожара было задействовано 27 пожарных и 7 единиц техники ДЧС ЗКО. На месте также приехали две машины скорой помощи, работают сотрудники полиции. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Другие подробности происшествия выясняются.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

