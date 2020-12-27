Спустя год полиция по-прежнему ведет следствие по факту крушения пассажирского самолета возле аэропорта Алматы, в котором погибли 12 человек и десятки получили увечья. Более чем полутора тысячам человек до сих пор не вернули свыше 100 миллионов тенге за ранее приобретенные билеты, сообщает "Азаттык".
Фото с сайта КЧС МВД РК
Самолет Fokker-100 упал
рано утром 27 декабря. По заявлениям властей, при выполнении взлета самолет не смог набрать высоту, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил бетонное ограждение и столкнулся с нежилым строением за территорией аэропорта. На его борту находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа.
Спасательная операция на месте крушения самолета Bek Air. 27 декабря 2019 года.
"Я обижена на государство и не хочу жить в такой стране"
Жительница Алматы Надежда Карнаева была с мужем на том рейсе.
- Как бы нам не разбиться, потому что нас не покрыли «антиоблединейкой», - пошутил перед взлетом муж, - вспоминает Карнаева.
После крушения женщина, с ее слов, была одной из первых, кто дозвонился до скорой помощи и аэропорта Алматы.
- Связь постоянно прерывалась. Они перезванивают, а мы их не слышим. Потом дозвонилась до аэропорта и начала спрашивать: где спасатели и скорая? А там даже не знали, что самолет упал! Муж с остальными извлекал людей из-под обломков. У меня на руках был младенец, рядом с переломами лежали другие дети. Было темно и холодно. Я их складывала вокруг себя. Там такое месиво было, - рассказывает пассажирка.
Надежда говорит, что до сих пор помнит, как они увидели первый «спасительный» свет в темноте. Это была служебная «Нива» аэропорта.
- И вот он нас увидел и начал сдавать назад. И я с ребенком на руках бежала за ним и кричала, чтобы он остановился. Когда мы его догнали, то без разговоров буквально запихнули в салон раненых детей. Первые машины скорой помощи приехали спустя сорок минут. В первой прибывшей скорой не оказалось носилок, - говорит очевидица.
Надежда Карнаева говорит, что разочарована и хочет уехать из страны.
- Мы испытали страшный стресс. Прошел год, но мы не получили от авиакомпании никакой компенсации, даже извинений и деньги за авиабилеты. Виновные ходят на свободе. Это разве по-человечески? Это безответственно и неправильно. Если раньше я была патриоткой, то сейчас всерьез думаю уехать из страны. Сильно обижена на государство и не хочу жить в такой стране, - жалуется алматинка.
Место крушения самолета Bek Air 27 декабря 2019 года.
Ольге Девичинской с мужем тоже повезло. Они не получили серьезных травм при крушении. Супруги также до приезда скорой и спасателей помогали пострадавшим. Ольга с горечью вспоминает о том, что ни в день трагедии, ни спустя год не ощутила на себе заботы властей.
- Нас одними из последних вывозили с места катастрофы, пока все службы не приехали. Когда привезли в аэропорт, там было всем наплевать на нас. Ни врач, ни психолог к нам не подошел. А когда нам разрешили оттуда уехать, мы просто взяли такси и поехали домой, - с грустью вспоминает Девичинская.
По ее словам, они с мужем не получили никакой компенсации за пережитое.
- Вообще нисколько и ни от кого ни копейки не получили. Даже за билеты. Дважды писала президенту в марте и ноябре, пришли отписки в общих фразах. Будто стена какая-то стоит между президентом и людьми, которые были на том самолете. Наши проблемы никому остались не нужны. Акимат сказал, что компенсация будет выплачена тем, кто получил травмы, и родственникам погибших, - говорит женщина.
Девичинской, как и другим потерпевшим по делу, из полиции прислали сообщения, что уголовное дело приостановлено на неопределенный срок.
- Мол, из-за пандемии и в связи с тем, что авиакомпания связана с Голландией, они не могут получить определенные заключения. А значит, никаких виновных не будет. Вы же видели, как Жумасултанов (Нурлан Жумасултанов — бывший глава Bek Air) вел себя на похоронах второго пилота? Чувствуется полная безнаказанность, - делится мнением Девичинская.
Место крушения самолета Bek Air 27 декабря 2019 года.
"Все хорошо, только Бауыржана нет"
У Маусим Калиевой из Талдыкоргана в крушении погиб муж. Бауыржану Калиеву было 40 лет. На тот момент семья жила в Алматы, растила троих несовершеннолетних детей.
- Мы написали заявление в полицию. Постоянно звоним и интересуемся ходом дела. Но нам говорят: расследование идет, ждите суда. Поэтому пока претензии мы предъявлять не можем. Суд, наверное, определит по справедливости, - надеется Маусим Калиева.
По ее словам, местный акимат выплатил семье четыре миллиона тенге. Также помощь поступила от общественных фондов и частных предпринимателей. Благодаря страховой выплате семье удалось покрыть ипотеку за жилье и переехать в Талдыкорган.
- Всё, что мне положено, я получила. За это всем спасибо. У нас всё хорошо, только Бауыржана нет, - говорит вдова.
По словам Маусим Калиевой, со стороны авиакомпании никакой помощи оказано не было. Никто из Bek Air до сих пор не выразил даже соболезнования семье.
Спустя год никого на скамье подсудимых
Председатель палаты юридических консультантов «Юстус» Жанетта Бегахметова представляет интересы 16 потерпевших при крушении, которые добиваются компенсаций от авиакомпании и привлечения виновных к ответственности.
- Виновные должны в любом случае понести наказание. Люди потеряли родных, получили не только физические увечья, но и морально пострадали. Пока еще рано судить о том, почему спустя год никто так и не оказался на скамье подсудимых. Уголовное расследование еще не прекращено. Думаю, полиция выявит того, кто действительно причастен к этой авиакатастрофе. Есть презумпция невиновности. Сейчас требовать от руководства авиакомпании какой-либо компенсации преждевременно, - прокомментировала ситуацию Жанетта Бегахметова.
Незаконченные расследования
- Досудебное расследование по факту авиакатастрофы продолжается. В настоящее время ожидаются ответы из зарубежных стран на ранее направленные поручения об оказании правовой помощи. Иная информация касательно обстоятельств расследования разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана в ответ на запрос Азаттыка.
Комиссия по расследованию авиакатастрофы при министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) также продолжает расследование причин авиапроисшествия.
- В связи со всемирной пандемией и введением локдауна до настоящего времени комиссией не получены окончательный/утвержденный отчёт по результатам считывания и расшифровки бортовых самописцев, и другие исследования авиационной техники, - говорится в сообщении пресс-службы МИИР.
Комиссия продолжает рассматривать две версии произошедшего: воздействие внешних факторов (метеоусловия - сдвиг ветра либо спутная струя, обледенение самолета) и человеческий фактор.
В ведомстве отметили, что в расследовании участвуют представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Бюро по расследованию авиационных происшествий из Нидерландов, а также компании Fokker.
В январе 2020 года, спустя менее двух недель после трагедии, правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром заявила, что «основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна».
Руководство авиакомпании Bek Air, деятельность которой после катастрофы приостановлена на неопределенный срок, спустя три дня после случившегося называло возможной причиной падения самолета «спутный след» от другого, более тяжелого дальнемагистрального самолета, взлетевшего перед Fokker.
Жительница Нур-Султана Балгуль Омарова. Фрагмент видео «Настоящего Времени».
Кто и когда вернет деньги за билеты?
Сотни казахстанцев, купивших билеты у авиакомпании до катастрофы и приостановления ее деятельности, до сих пор пытаются вернуть деньги. Они объединяются в соцсетях и мессенджерах. Пишут письма президенту.
В пресс-службе комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции сообщили, что ведомство трижды представляло в суде интересы 1 646 пассажиров, выкупивших авиабилеты на сумму 101,5 миллиона тенге.
- Первые три иска были удовлетворены судом на сумму 96,3 миллиона тенге. Четвёртый иск в настоящее время находится на рассмотрении, - сообщила Азаттыку представитель пресс-службы комитета Мадина Ахметова. Дальше, по ее словам, люди с этими решениями должны обращаться к частным судебным исполнителям для взыскания денег с авиакомпании.
Жительница Нур-Султана Балгуль Омарова купила билеты Bek Аir себе и сыну из Алматы в Нур-Султан и обратно в сентябре 2019 года на сумму 58 тысяч тенге.
Несмотря на то, что мы все суды выиграли, не можем вернуть свои деньги. Передали исполнительные листы судебным исполнителям, но со стороны авиакомпании нет никакой информации и действий. Мы не знаем, что дальше делать, - говорит женщина.
20 декабря инициативная группа опубликовала в Facebook’е обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой.
- Мы категорически не согласны с данной задержкой и считаем, что денежные средства казахстанцев могут быть возвращены за счет страховой выплаты, а уже впоследствии решать судебные тяжбы, не вынуждая людей ждать и надеяться, - говорится в обращении.
Однако в страховой компании Amanat, которая является страховщиком потерпевшего крушение самолета, считают, что свои обязательства перед пассажирами рейса компания выполнила, выплатив компенсации пострадавшим и родственникам погибших.
По данным пресс-службы компании, общая сумма страховых выплат - 129 миллионов 361 тысяча тенге. Семи семьям погибших выплачено по пять тысяч МРП, трем пассажирам в связи с установлением 2-й группы инвалидности - по 3 500 МРП. 42 выплаты были в качестве возмещения медицинских расходо. Также 11 семьям погибших выплачено по 100 МРП на погребение.
В ответ на просьбу людей выплатить страховку за билеты в компании ссылаются на закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» и говорят, что возврат билетов не попадает под страховой случай.
Руководитель компаний БекЭйр Нурлан Жумасултанов (в центре) 30 декабря 2019 года.
Сигналы о неисправностях
По официальным данным, председатель правления авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов с 2018 по 2019 год возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Жумасултанова уволили из-за того, что его подчиненный подозревался в коррупционных правонарушениях при расследовании двух воздушных инцидентов в 2017 году.
До последней авиакатастрофы 2019 года в авиакомпании уже были инциденты, связанные с технической неисправностью воздушных судов.
В марте 2016 года самолет Fokker-100UP-F1012 авиакомпании Bek Air, совершавший рейс из Кызылорды, экстренно сел в аэропорту Астаны с невыпущенным передним шасси. На борту находилось 122 человека, никто не пострадал. Причиной невыпуска шасси тогда назвали предполагаемый заводской дефект.
В декабре 2018 года самолет Bek Air вернулся в аэропорт Астаны вскоре после вылета в связи с предполагаемой технической неисправностью.
В феврале того же года самолет Bek Air, по данным авиаперевозчика, предположительно из-за «разгерметизации салона» совершил экстренную посадку в Таразе.
В правительстве Казахстана после этих случаев заявили о проверке деятельности авиакомпании, поручив профильным госорганам «разработать план мероприятий по повышению уровня безопасности полетов в компании Bek Air».
Руководство Bek Air недоступно для комментариев. Сайт заблокирован, не отвечают телефоны, указанные в Сети, отключены сотовые Нурлана Жумасултанова.
В новейшей истории Казахстана это третья авиакатастрофа, после которой власти объявляли национальный траур. В 2012 году траур объявили после крушения военно-транспортного самолета пограничной службы КНБ АН-72 близ Шымкента. Погибло 27 человек. В 2013 году пассажирский самолёт авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Кокшетау - Алматы, упал вблизи поселка Кызылту Алматинской области. Погиб 21 человек.
