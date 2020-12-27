По информации службы спасения, в ЗКО из-за гололеда закрыта автодорога Чапаево-Жалпактал-Казталовка. Во второй половине дня закрыли еще одну автодорогу Чапаево-Жангала-Сайхин. Также из-за неблагоприятных погодных условий вечером закрыли трассу Атырау-Уральск. Между тем на сегодня, 27 декабря, было передано штормовое предупреждение. В регионе наблюдается сильная метель, гололед и местами туман. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.