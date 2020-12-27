Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 26 декабря в 11.33 спасателям поступило сообщение, что иностранцу требуется помощь. - Позже выяснилось, что 57-летний мужчина направлялся из Белоруссии в Уральск и его большегруз сломался возле поселка Достык в Таскалинском районе. Спасатели произвели отогрев топлива (дизель), обогрели водителя, накормили его, сопроводили в город, - отметили в пресс-службе ведомства. Водитель поблагодарил за оказанную помощь.