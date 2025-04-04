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56 случаев кишечной инфекции зарегистрировали в ЗКО

Из них в 37 случаях дети не посещали образовательные организации.
Жулдызхан Хасангалиева
56 случаев кишечной инфекции зарегистрировали в ЗКО

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что за январь и февраль 2025 года в области зарегистрировано 56 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) среди детей до 14 лет.

Из них:

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  • 10 детей ходят в школы;

  • 9 — в детские сады;

  • 37 — не посещают организованные учреждения.

— По семи зарегистрированным случаям среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения и школы, было проведено эпидемиологическое расследование. По итогам расследований на одно из дошкольных учреждений наложено административное взыскание. Вспышечной и групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей организованных коллективов за истекший период не зарегистрировано, — добавили в СЭС.                                                                

Чаще всего острые кишечные инфекции передаются через грязные руки, воду, еду и бытовой контакт. Тем временем в Мангистауской области 12 школьников отравились в одной из школ. Министерство здравоохранения РК начало расследование

На место выехали специалисты, взяли пробы еды, воды, смывы с поверхностей и проверили сотрудников на наличие инфекции. Результаты анализов пока обрабатываются.

Пострадавшие подростки находятся под наблюдением врачей и проходят амбулаторное лечение. При поступлении они жаловались на рвоту, слабость, понос и боли в животе. Их родители считают, что дети отравились в школьной столовой. Горячее питание там получают 417 учеников младших классов.

Это уже не первый случай в регионе. Ранее в соседнем районе отравились 460 детей. По этому случаю возбуждено уголовное дело в отношении арендатора школьной столовой. Расследование уже завершено, материалы переданы в суд. 

Фото: pexels.com

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