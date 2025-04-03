Вынесен приговор по делу о сексуальном рабстве школьницы

О насилии над школьницей стало известно летом прошлого года. Тогда мама девочки рассказала, что одноклассники и их родственники заставляли школьницу употреблять наркотики, насильно удерживали, вымогали деньги, заставляли заниматься проституцией и физически издевались.

Сначала были задержаны четверо подозреваемых, позже их количество увеличилось до 11 человек, пять из которых – несовершеннолетние. С ноября прошлого года было вынесено уже четыре приговоров по данному делу за вовлечение в проституцию, вымогательство, посредничество.

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области вынесли приговор в отношении группы лиц, среди которых были и несовершеннолетние. Их обвиняли в вымогательстве, истязании заведомо несовершеннолетнего, а также вовлечении в занятие проституцией. Заседание проходило в закрытом режиме.

Вину подсудимых подтвердили протоколы осмотра места происшествия, изъятые вещи и документы, видеозаписи, переписка в мессенджере WhatsApp, банковские выписки, результаты экспертиз, а также показания потерпевшей. При назначении наказания четырём подсудимым суд учёл смягчающие обстоятельства — несовершеннолетний возраст и искреннее раскаяние двоих из них.

По приговору суда трое несовершеннолетних были признаны виновными по трём статьям. С учётом совокупности правонарушений каждому из них назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Ещё одного подростка признали виновным в вымогательстве. Двое других подсудимых, раскаявшихся в содеянном, осуждены за пособничество в этом преступлении. Все трое получили по 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Ещё трое получили по 7 лет и 6 месяцев заключения за вовлечение несовершеннолетней в проституцию и вымогательство, совершённое группой лиц. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что суд отказался повторно допрашивать главного свидетеля по делу о заказном убийстве в ЗКО.

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