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Происшествия Социум

Суд отказался повторно допрашивать главного свидетеля по делу о заказном убийстве в ЗКО

Его допрашивали без обвиняемых и СМИ.
Арайлым Усербаева
Суд отказался повторно допрашивать главного свидетеля по делу о заказном убийстве в ЗКО

Третьего апреля в специализированном межрайонном суде ЗКО продолжился процесс по громкому делу о заказном убийстве. Во время предыдущего процесса допрашивали главного свидетеля Галиева. По версии следствия, именно он должен был выполнить роль исполнителя и убить потерпевшего Ербола Еркебаева. Отметим, что Галиев ранее несколько раз игнорировал требования суда явиться в суд и дать показания. По этой причине судья Динара Гильманова вынесла постановление о его принудительном приводе.

Однако, Галиев направил суду ходатайство о том, что боится за свою жизнь и здоровье и по этой причине попросил допросить его без подсудимых, их родственников и журналистов. Судья ходатайство удовлетворила и несколько процессов прошли без участия СМИ. 

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Как выяснилось, допросом ключевого свидетеля не все остались довольны. Адвокат подсудимой Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова сегодня попросила суд вновь дать возможность всесторонне допросить Галиева. 

– Уважаемый прокурор смогла задать Галиеву все интересующие её вопросы. Сторона обвинения в полной мере воспользовалась своим правом допросить Галиева. Этого права мы были лишены. Адвокаты не успели завершить допрос Галиева. Кроме того, Кузнецов и Еркебаева тоже имеют такие же права на этом суде, в том числе задавать вопросы. Вчера мы, адвокаты, посетили наших подзащитных в СИЗО и ознакомили их с протоколом допроса Галиева, и у них возникли дополнительные вопросы. Мы убедительно просим суд не нарушать права Еркебаевой и Кузнецова и продолжить допрос Галиева с учетом вновь возникших обстоятельств, - сказала Тамара Сарсенова.

Адвокат Самат Абуев поддержал мнение коллеги и подчеркнул, что Еркебаева и Кузнецов являются такими же участниками процесса как прокурор, следствие, адвокаты. 

– Ранее вы (суд - прим. автора) обязали Галиева явиться на суд оффлайн. В тот день вы откладываете процесс на после обеда и обязываете Галиева подключиться онлайн. Но после обеда выясняется, что Галиев по непонятным причинам не является на суд, при этом не предоставив никаких уважительных причин. Это по меньшей мере неуважение к суду и к суду присяжных. Я прошу прощения за такую фразу, но вы (судья - прим. автора) решили за нас, за адвокатов, за Кузнецова и Еркебаеву, что тот перечень заданных вопросов достаточен. Непонятно, ведь такими полномочиями законодательно здесь никто не наделен, чтобы за нас решить этот вопрос. Почему у свидетеля такие привилегии? - сказал Самат Абуев.

Кроме того, Абуев попросил суд привлечь Галиева к ответственности за неуважение к суду. Сарсенова добавила, что его так же нужно привлечь к ответственности за неявку и игнорирование требований суда. Из-за этого процессы несколько раз откладывались на более позднее время.

Судья Динара Гильманова на месте постановила, отказать адвокатам ходатайстве о дополнительном допросе Галиева. Свое решение она аргументировала тем, что свидетель ранее был допрошен и суд ограничивается его основными показаниями. 

Самата Абуева возмутило такое постановление суда и он заявил, что всю свою практику впервые слышит выражение «ограничение показаниями свидетеля».

На скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели. 

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала оплату в 2 миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека.

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