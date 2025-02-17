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Происшествия Социум

6 млн тенге штрафа выплатит полицейский, осужденный за мошенничество в Атырау

Также его лишили звания «лейтенант полиции».
Арайлым Усербаева
6 млн тенге штрафа выплатит полицейский, осужденный за мошенничество в Атырау

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его обвинили в мошенничестве. Из материалов дела следует, что подсудимый получил от брата подозреваемого 300 тысяч тенге за прекращение уголовного дела, которое находится в производстве другого должностного лица.

Вина подсудимого доказана записями разговоров, показаниями потерпевшего и свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями судебно-фонографической и психолого-филологической экспертиз.

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Сам подсудимый и его адвокаты не согласились с таким обвинением и просили оправдать его

Приговором суда теперь уже экс-полицейский признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в 6 миллионов тенге. Ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и лишили звания «лейтенант полиции». 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Аналогичное дело ранее рассмотрели в ЗКО. Тогда заместителя начальника РОВД Жанибекского района так же обвинили в мошенничестве. Он потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года. Суд признал подсудимого виновным и  назначил наказание в виде штрафа в три миллиона тенге.

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