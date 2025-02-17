6 млн тенге штрафа выплатит полицейский, осужденный за мошенничество в Атырау

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его обвинили в мошенничестве. Из материалов дела следует, что подсудимый получил от брата подозреваемого 300 тысяч тенге за прекращение уголовного дела, которое находится в производстве другого должностного лица.

Вина подсудимого доказана записями разговоров, показаниями потерпевшего и свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями судебно-фонографической и психолого-филологической экспертиз.

Сам подсудимый и его адвокаты не согласились с таким обвинением и просили оправдать его

Приговором суда теперь уже экс-полицейский признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в 6 миллионов тенге. Ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и лишили звания «лейтенант полиции».

Приговор суда не вступил в законную силу.

Аналогичное дело ранее рассмотрели в ЗКО. Тогда заместителя начальника РОВД Жанибекского района так же обвинили в мошенничестве. Он потребовал у главы крестьянского хозяйства 400 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал дальнейшее покровительство в течение года. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в три миллиона тенге.