6 психологических приемов, с помощью которых мошенники давят на нас

Мошенники создают искусственную срочность, заставляя жертву поверить, что у неё есть всего несколько минут или даже секунд на принятие решения.

Неважно, обещают ли вам миллион за «вложение в криптовалюту», пугают арестом или просят спасти «любимого человека», который попал в аварию, — мошенники всегда давят на одни и те же кнопки. Разбираемся, какие психологические уловки используют аферисты.

1. Апелляция к авторитету

Этот приём основан на нашей естественной склонности доверять людям, обладающим властью, экспертным статусом или представителям официальных структур. Мошенники часто используют его, чтобы заставить жертву действовать без лишних вопросов. Они используют профессиональный жаргон, ссылаются на законы или внутренние регламенты, чтобы казаться убедительными.

2. Игра на жалости

Мошенники используют нашу эмпатию, создавая сценарии, в которых кто-то оказывается в бедственном положении. Исследования показывают, что эмоциональные просьбы о помощи гораздо эффективнее рациональных. И люди более охотно жертвуют деньги, когда перед ними оказываются конкретные истории пострадавших людей или даже животных.

3. Давление временем

Мошенники создают искусственную срочность, заставляя жертву поверить, что у неё есть всего несколько минут или даже секунд на принятие решения. Вместо того чтобы анализировать ситуацию, мы действуем импульсивно, руководствуясь страхом, жадностью или желанием избежать потерь.

4. «Нога в дверях»

Это психологический приём, при котором человека сначала просят выполнить небольшую просьбу, а затем обращаются с более значительным вопросом. И в результате он с большей вероятностью сделает то, о чём его попросят.

5. Принцип взаимного обмена

Принцип взаимности — это одна из базовых психологических установок: если нам сделали что-то хорошее, мы чувствуем, что должны ответить тем же. Этот эффект лежит в основе многих схем — от агрессивного маркетинга до финансовых махинаций. В нём человек начинает действовать потому что «неудобно отказать».

6. «Любовная бомбардировка»

«Любовная бомбардировка», или лавбомбинг, — это метод, который используют мошенники в романтических схемах. Сначала жертву буквально осыпают комплиментами, вниманием и признаниями в любви, создавая ощущение идеальных отношений. Но как только доверие установлено, начинаются просьбы о деньгах.

Похищение девушки в Атырау: мужчина отделался штрафом