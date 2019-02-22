Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта

Сегодня, 22 февраля, в специализированном межрайонном уголовном суде был вынесен приговор двум жителям Уральска. Приговор огласил судья Кайрат Чалкаров. 49-летний Виталий Семикин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 297 УК РК "", 296 УК РК "" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, Виталий Семикин должен будет пройти принудительное лечение от наркомании. 60-летнюю Валентину Логачеву суд также признал виновной. – Валентину Логачеву признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 297 УК РК "" и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Наказание женщина будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Осужденная утверждает, что состоит на учете в онкологическом диспансере, однако справку о наличии болезни она суду не предоставила, - рассказал Кайрат Чалкаров. Стоит отметить, что до суда Валентина Логачева находилась под подпиской о невыезде. После оглашения приговора пенсионерку взяли под стражу в зале суда. Осужденные свою вину признали частично. Между тем, гражданская супруга Виталия Семикина с приговором суда не согласна и намерена обжаловать его. – С приговором я не согласна и буду его обжаловать. Считаю его слишком суровым. Супруг серьезно болен, у него проблемы с ногами. Летом даже хотели их ампутировать. У него остались двое детей и внучка. Он пил феназепам, потому что у него болели ноги. То, что у него нашли, не принадлежало ему. На наркотики у него и денег-то не было, - заявила Марина Воробьева. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.