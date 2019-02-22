Как сообщила старший инспектор отдела МПС управления полиции города Уральск Динара Абдулкаликова 21 февраля в 20.30 35-летний мужчина возле остановки "Меховой" по ул. Гагарина открыто похитил сотовый телефон марки "Самсунг галакси" у 53-летней женщины. - Полицейским поступила ориентировка, где были указаны приметы и фотография подозреваемого. Сержант полиции Азамат Маулетов и младший сержант Айдын Жантуриев во время патрулирования своего района - от ул. Ружейникова до ул. С. Датова - увидели мужчину, который был похож на описанного в ориентировке человека. Они пошли к нему навстречу, а он, заметив их, стал убегать. Они побежали за ним и на ул. Гагарина, 99 задержали его. При нем был обнаружен похищенный телефон. Преступление квалифицируется по ст. 191 ч.1 УК РК "Грабеж", - сообщила Динара Абдулкаликова. Нужно отметить, что подозреваемый был неоднократно судим и за ним числится 10 подобных эпизодов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.