Вчера, 21 февраля, в Атырау был выявлен очередной факт нарушения миграционного законодательства. При проведении рейдовых мероприятий 21 февраля сотрудниками полиции на одном из строящихся социальных объектов в микрорайоне «Нурсая» были выявлены 56 граждан Узбекистана, работавшие в подрядной компании с нарушением трудового законодательства Республики Казахстан. Они не имели разрешений работать у юридических лиц на строительстве социального объекта. - В отношении них были составлены протоколы по статье 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения", и для принятий процессуальных решений переданы в суд. В отношении руководства ТОО, с нарушениями привлекших к работе иностранных граждан, составлены протоколы по статье 519 КоАП РК "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан", - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Отмтим, что всего атыраускими полицейскими с начала года пресечено 350 правонарушений в области миграционного законодательства, а руководители компании, нанимавшие трудовых мигрантов, привлечены к ответственности. Ерлан ОМАРОВ