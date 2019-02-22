Не выбрасывайте старую, засохшую горчицу. Разбавьте ее теплой водой — вы получите экологически чистое средство для мытья посуды, которое хорошо растворяет жиры.Без проблем закрутить шуруп поможет резиновый клей: нанесите на самый край отвертки каплю резинового клея, и через пару секунд шуруп будет надежно держаться на отвертке. Что позволит спокойно вкрутить его. А клей легко убирается.Овощи не потеряют полезных свойств, если варить их в эмалированной посуде. На времени приготовления это не сказывается, а польза сохраняется. Чтобы сохранить витамины в замороженных овощах, опускайте их уже в кипящую воду.Быстро наточить ножницы поможет пищевая фольга. Сверните ее в 5-7 слоев и нарежьте тонкими полосками.Очистить кафель будет легче, если нанесенное средство оставить на поверхности на пару минут, а затем протереть губкой.Салфетки — кондиционеры для сушки белья в машинке прекрасно подходят для уборки пыли с мебели. Состав пропитки замедляет ее скопление. Если таких салфеток нет, сбрызните любым антистатиком для одежды.Если вылить яйца на хорошо разогретую сковороду и сразу убавить огонь до минимума, яичница не прилипнет и легко соскользнет в тарелку.Чтобы сократить расход растительного масла, сделайте шилом или иглой небольшое отверстие в крышке с кольцом, которая находится под основной. Это позволит наливать его аккуратнее.Даже глубокую царапину на деревянной мебели можно замаскировать при помощи капсулы рыбьего жира. Вотрите жир в нужное место и оставьте на пару часов. Основной состав впитается в дерево, излишки сотрите мягкой тканью. Также помочь может грецкий орех — измельчите ядра блендером до пастообразного состояния и обработайте царапину.Регулярно добавляйте немного средства для чистки сантехники в подставку для ершика. Получится, что при каждом использовании вы будете проводить мини — очистку унитаза. К тому же способ поможет бороться с неприятным запахом. Менять средство необходимо не реже раза в неделю.