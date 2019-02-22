Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 февраля в 12.05 район Байтерек в п.Шалгай силами ГУ "ОСО" ДЧС в связи отсутствием проезда к населенному пункту с жалобами на здоровье ребенка доставили в ЦРБ района Байтерек. - В этот же день в 23.35 в Чингирлауском районе силами ДЧС, МИО и ТОО «Дорремсервис» из снежного заноса отбуксировано на очищенный участок автодороги 22 легковых автомобиля и 2 пассажирские «Газели», в салонах которых находились 91 человек, в медицинской помощи они не нуждаются. В 01.14 в Сырымском районе на 11 км автодороги Жымпиты-Аксай, силами ДЧС, МИО из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксирована легковая автомашина. В салоне находились 3 человека, из них 2 беременные женщины, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. 22 февраля в 05.00 в Чингирлауском районе силами ДЧС и МИО из снежного заноса эвакуированы 20 человек, из них 2 детей. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям по Западно-Казахстанской области обратились к жителям области с просьбой воздержаться от дальних поездок во время штормовых предупреждений и плохих погодных условиях! Но если вы все же выехали, то необходимо помнить элементарные меры предосторожности в зимний период на транспорте. - Следите за информацией о погоде; - Не выезжайте в дорогу на ночь в буран; - Старайтесь не отклоняться от дороги; - В машине имейте запас продуктов, термос с горячим чаем; - При остановке в сильный буран, разверните машину капотом на ветер; - Периодически отгребайте снег от выхлопной трубы, периодически прогревайте машину, экономя топливо; - Не паникуйте, выходя из машины, страхуйтесь веревкой (шарфом, поясом и т.д.); - Не отходите далеко от машины. И помните при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру телефона «101», «112». Группа государственного языка и информации ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.