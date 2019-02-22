Сотрудники ДГД по Атырауской области провели проверку в отношении ТОО «Profit Bettind» по объекту налогообложения. Выяснилось, что в арендованном помещении по улице М.Ауэзова букмеккерская контора осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе.

- Постановлением суда ТОО «Profit Bettind» признан виновным по ч.1 ст.463 КоАП РК "Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления". Директор казино оштрафован на сумму 101 100 тенге. Постановление суда вступило в законную силу, - рассказали в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.

