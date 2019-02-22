Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. руководителя управления по противодействию экстремизму Касым Дуйсегалиев, на территории ЗКО находятся 710 объектов, уязвимых в террористическом отношении. – К таким объектам относятся особо важные государственные объекты, стратегические и объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение, опасные производственные объекты и места массового скопления людей. Проверки объектов УТО проводятся сотрудниками полиции не реже одного раза в год. О проверке руководители и владельцы объектов заранее не уведомляются. По окончанию проверки составляется акт о результатах проверки, - рассказал Касым Дуйсегалиев. Стоит отметить, что в 2018 году на территории области проверено 688 объектов УТО. По словам и.о. руководителя управления, за нарушение антитеррористической защищённости объектов к административной ответственности привлечено 42 руководителя. – В отношении руководителей административными судами наложен штраф на общую сумму более 9 миллионов тенге, взыскано в доход государства 7,7 млн тенге. Основными нарушениями антитеррористической защищенности объектов УТО является то, что руководители менее 30 суток хранили записи с камер видеонаблюдения, в здании отсутствовала система контроля управления доступа. Хотя доступ в такие здания разрешен ограниченному составу персонала, отсутствовали специальные тетради по проведению профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений и выявлению возможных мест закладки взрывных устройств. При опросе персонала выяснилось, что работники не знают как себя вести при обнаружении посторонних предметом в помещении, - отметил Касым Дуйсегалиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.