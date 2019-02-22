Руководители предприятий менее 30 суток хранили записи с камер видеонаблюдения, не инструктировали персонал на случай террористической опасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и.о. руководителя управления по противодействию экстремизму Касым Дуйсегалиев, на территории ЗКО находятся 710 объектов, уязвимых в террористическом отношении. – К таким объектам относятся особо важные государственные объекты, стратегические и объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение, опасные производственные объекты и места массового скопления людей. Проверки объектов УТО проводятся сотрудниками полиции не реже одного раза в год. О проверке руководители и владельцы объектов заранее не уведомляются. По окончанию проверки составляется акт о результатах проверки, - рассказал Касым Дуйсегалиев. Стоит отметить, что в 2018 году на территории области проверено 688 объектов УТО. По словам и.о. руководителя управления, за нарушение антитеррористической защищённости объектов к административной ответственности привлечено 42 руководителя. – В отношении руководителей административными судами наложен штраф на общую сумму более 9 миллионов тенге, взыскано в доход государства 7,7 млн тенге. Основными нарушениями антитеррористической защищенности объектов УТО является то, что руководители менее 30 суток хранили записи с камер видеонаблюдения, в здании отсутствовала система контроля управления доступа. Хотя доступ в такие здания разрешен ограниченному составу персонала, отсутствовали специальные тетради по проведению профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений и выявлению возможных мест закладки взрывных устройств. При опросе персонала выяснилось, что работники не знают как себя вести при обнаружении посторонних предметом в помещении, - отметил Касым Дуйсегалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА