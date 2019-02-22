«Тойота Центр Атырау» зарекомендовал себя как честный и надежный автодилер. За 15 лет работы автоцентром было продано порядка 7000 автомобилей, а также здесь прошли ремонтно-сервисное обслуживание 60 000 автомобилей.В честь этого события «Тойота Центр Атырау» провел День открытых дверей, где для своих гостей организовал праздничный фуршет и концерт с выступлением местных артистов.А также в зале посетители смогли полюбоваться моделями марки Toyota, отражающие совершенство бренда в каждой детали. В шоу-руме были представлены популярнейшая комфортабельная Corolla, престижная и изысканная Camry, стильный и современный C-HR, свободный от ограничений RAV4, решительный Highlander, статусный и безопасный LandCruiser 200, невероятно мощный Prado, а также сильный и выносливый Hilux.Желающие узнать технические характеристики автомобилей на деле смогли в этот день записаться на тест-драйв.- Я приобрел здесь пикап Toyota Hilux и очень доволен им. Это надежный, сверхмощный и маневренный автомобиль, он удобный для моей работы и семейных поездок. Мне также нравится сервисное и техническое обслуживание в автоцентре. Сейчас мы с женой присмотрели для нее автомобиль Camry и решили его купить. Уже записались на тест-драйв. Хотим также поблагодарить за устроенный для нас праздник и пожелать автоцентру процветания и развития, - поделился клиент автоцентра «Тойота Центр Атырау», житель города Марат Хайрулин.Следует отметить, что автоцентр предлагает клиентам самые выгодные условия приобретения автомобиля в кредит – это программы «Комфорт», «Стандарт» и другие финансовые предложения. А также здесь действует ставшая популярной программа Trade-in: клиент может сдать свой старый автомобиль в счет стоимости нового автомобиля, доплатить недостающую часть суммы или оформить ее в кредит, а после уехать из салона на новом авто.Автоцентр предоставляет своим клиентам не только автомобили высочайшего класса, но и полный спектр технического обслуживания в сервисном центре. С помощью современного высокотехнологичного оборудования работники сервисного центра выполняют полный спектр гарантийного и послегарантийного технического обслуживания - диагностику и все виды работ по ремонту силовых агрегатов, двигателей, электрики и ходовой части автомобилей Тойота.Для удобства клиентов в автоцентре имеется зона отдыха, где они могут провести здесь время с комфортом всей семьей. Теперь, расположившись на уютной мягкой мебели и ожидая выдачи автомобиля, они могут выпить чашечку кофе или чая в уютном кафе, оборудованном плазменной панелью с возможностью просмотра каналов спутникового ТВ и с функцией трансляции текущей ситуации в сервисной зоне. Кроме этого, клиенты могут воспользоваться бесплатным wi-fi, ознакомиться со свежей прессой, размещенной на специальных стойках, а для маленьких посетителей салона в автоцентре есть детский уголок.- История Toyota в Казахстане - это история успеха сотрудников компании, её партнеров и, конечно же, клиентов, которые на протяжении всех этих лет были с нами и тех, кто только недавно присоединился к семье Toyota. С каждым днем растет число людей, выбравших марку Toyota и ставших нашими постоянными клиентами. Всем им мы выражаем свою искреннюю признательность за доверие, - сказалНовости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.