В тот день мама с трехмесячным малышом отправилась в поликлинику, отец был на работе, в доме оставались трое детей. Дети даже не подозревали, что в соседней комнате вспыхнул огонь. Их случайно спасли от ЧП. - Я два дня не могла дозвониться в поликлинику, а у меня младший сильно болел. Пришлось оставить детей и идти в больницу. Они оставались в зале, смотрели телевизор. Хорошо, что в это время пришел родственник. Когда он открыл дверь в детскую, увидел, что там огонь. Только благодаря этому дети спаслись. Родственник вывел их тут же на улицу, - со слезами на глазах рассказывает Айман Байтубетова. Эту ночь погорельцы провели у родственников. Но семье с шестью детьми тяжело ютиться у родных. Супруги просят помощи. - Вся одежда сгорела. Сегодня дети даже в школу не пошли. Жить в доме уже невозможно после пожара, - рассказывает отец семейства Марат Байтубетов. В акимате города Актобе обещают помочь семье. - Хотя бы в первую очередь найти квартиру, а далее уже совместно с другими организациями будем рассматривать по поводу восстановления, - прокомментировал ситуацию руководитель отдела военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций аппарата акима города Бекболат Нурышев. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.