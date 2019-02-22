К сожалению,мы не только отдыхаем, но и работаем: берем работу на дом, занимаемся домашним делами, делаем уроки. Чтобы прогнать усталость и перезагрузить силы, наполните комнату бодрящими ароматами апельсина, мяты, корицы.Для этого зажгите аромалампу, капнув пару капель эфирного масла. Или используйте аромадиффузор – баночка с пахучим маслом, куда вставлены палочки из бамбука, через которые масло постоянно испаряется.вам вряд ли разрешат использовать аромалампу, но есть другой способ настроиться на работу с помощью бодрящих ароматов: обработайте свои офисные инструменты эфирным маслом. Проведите бумажной салфеткой, пропитанной ароматом по телефонной трубке или по поверхности стола. Если предстоит тяжелый день, используйте масло розмарина – оно стимулирует работу мозга. Начальство испортило настроение? Поднимут его масла лимона, можжевельника, чабреца, герани.Но палочки с эфирным маслом не всегда удобны. Сегодня из - за удобства все больше пользуется спросом электрический аромадиффузер. Современный, работает от сети. Распыляет в воздух пары воды смешанные с эфирными маслами. Не забывайте, что аромамасла не только распространяют приятный аромат вокруг, но и усталость снимают, от простуды помогают.