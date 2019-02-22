Японские женщины всегда прекрасны, стройны и молодо выглядят, а мужчины с завидной энергетикой преодолевают самые смелые вершины как в карьере, так и в личной жизни, не задумываясь о возрасте. Почему? Феномен японского долголетия и здоровья вполне объясним. Этот народ знает, как прожить жизнь в гармонии с природой и окружающим миром! Почти правилом в Японии считается ежедневное употребление всевозможных натуральных БИОДОБАВОК, поддерживающих здоровье организма и укрепляющих иммунитет. Японские витаминные и биоактивные комплексы изготавливаются на основе современных научных исследований с использованием самых передовых технологий на производстве. Формулы японских препаратов, как правило, отличаются мягкостью и не вызывают привыкания, поэтому японцы всю свою жизнь подпитывают организм необходимыми биодобавками. Японские БАДы помогают восстановить нормальный обмен веществ, предотвращают стресс, сохраняют молодость, снимают напряжение, очищают и защищают организм, возвращают мужскую силу, нормализуют гормональный баланс и многое другое. Принципиально инновационные технологии и современные научные исследования Японии создают продукцию будущего под жестким контролем государства и фармкорпораций. Надежность и качество всей японской продукции выше общемировых стандартов! Система здравоохранения в Японии считается одной из самых развитых во всем мире. Вместе с этим аптеки и лекарства стремительно сокращаются в пользу натуральных биологически активных добавок. В современной Японии основным средством предотвращения болезней и поддержки жизненной энергии человека является всеобщее использование обширного ассортимента биодобавок, завоевавших доверие натуральностью и эффективностью. Следует отметить, что японские витамины и БАДы производятся в ограниченном количестве и постоянно усовершенствуются. Внутренний рынок предъявляет жесткие требования к качеству. Вся фармакологическая продукция, выпускаемая в Японии, подвергается строгому контролю не только со стороны государства, но и специальных сообществ, которые разрабатывают дополнительные регламенты и уставы. Абсолютно все биологически активные добавки, изготовленные в Японии, проходят сертификацию, что подтверждают соответствующие документы. Именно поэтому надежность и качество всей японской продукции выше общемировых стандартов, а эффективность — прямое отражение здоровья нации. Одна из основных причин купить добавки от японских производителей – это полностью натуральный состав, который включает в себя натуральные вещества и растительные экстракты. В стране полностью отказались от синтетических и химических компонентов, которые грозят различными побочными явлениями и могут вызвать ряд нарушений функционирования органов. Все витаминно-минеральные комплексы в Японии изготавливаются из натуральных компонентов, которые синтезируют из всевозможных растений, в том числе и редчайших, морских микроорганизмов и представителей животного мира. Инновационные технологии японских специалистов позволяют получить уникальные вещества — натуральные коллагены, экстракты из растительной и животной плаценты, мощнейшие антиоксиданты, ферменты, полифенолы. Именно поэтому БАДы Японии полностью усваиваются организмом и обладают оригинальным высокоэффективным составом!Новости Компаний. Свидетельство №KZ 16.01.97.003.Е.000815.08.16 от 16.08.2016г. выдано Комитетом по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.