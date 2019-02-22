В ходе ОПМ "Скотокрад" полицейские задержали группу конокрадов, которые вывезли ночью из села Карабау Кызылкогинского района чужих лошадей. В результате оперативных мер подозреваемые задержаны по месту жительства, нарушителями оказались уроженцы Индерского района. - При задержании трех из восьми лошадей полицейские изъяли с забоя. На сегодня трое владельцев скота оценили сумму ущерба в 4 миллиона тенге. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК "Кража". Иная информация не подлежит разглашению, согласно 201 ст. УПК РК. - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. В ходе ОПМ «Скотокрад», которое было проведено с 20 по 22 февраля на территории Атырауской области, было раскрыто 5 преступлений, два из них из числа «прошлых лет». Кроме того, за эти дни в отношении 19 лиц были заполнены протоколы по ст. 406 КоАП РК за перевозку скота без соответствующих документов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.