По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 19 февраля в 9.35 поступило сообщение от жительницы села Миалы о том, что в сельском округе «Ойтаң» автомашина марки «Газель» провалилась в снежный сугроб. Оперативно после сигнала личный состав спасателей Кызылкугинского района выехал на место происшествие. - Выяснилось, что 38-ми и 49-летние жители Мангистауской области выехали из Актау в село Миалы, однако в 60 км от села Миалы в сельском округе «Ойтаң» автомашина застряла в снегу. В течение 1 часа они пытались вытащить автомашину своими силами, но так и не смогли. Благодаря оперативным действиям спасателей автомашину удалось извлечь из снега, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. В спасательной операции были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица спецтехника. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.