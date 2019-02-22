21 февраля Аймекен Аманова запомнит надолго - за 10 лет службы в органах внутренних дел к ней впервые обратился мужчина, который сообщил, что намерен распрощаться с жизнью. - Звонок поступил в 13.59. Сначала я обратила внимание на речь. Поняла, что он был выпивший. Всего пару секунд замешкалась, а уже дальше работала по инструкции. Спросила, почему он хочет свести счеты с жизнью. Он несколько раз повторил, что просто устал и в его смерти не надо никого винить, - рассказывает оператор ЦОУ. По разговору девушка выяснила, что мужчина находится на мосту Алиева - Сатыбалдиева. - Обычно о попытке суицида сообщают посторонние люди, а когда сам человек звонит и говорит, что он хочет расстаться с жизнью, согласитесь, это большая ответственность, - продолжает Аймекен. - Я спросила его о детях. Он ответил, что женат, но не имеет детей. Он повторял, что устал от жизни. В тот момент ответственность осознавали и патрульные дорожной полиции УВД г.Атырау Эльдар Кусаинов и Самат Мендигалиев. - Перепрыгнув через перила, заметил, что мужчина разговаривает по телефону. Важно было не спугнуть, ведь если бы он сорвался вниз, этот случай бы остался и на нашей совести, - говорит Эльдар. Мужчину долго уговаривать не пришлось, и к 14.06 его вызволили из-за перил на пешеходную часть моста. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ