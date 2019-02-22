По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем -9 градусов, ночью -11. В Атырау также переменная облачность, днем 4 градуса выше нуля, ночью -6. В Актобе днем пасмурно, -6 градусов, ночью возможен снег, до 9 градусов мороза. В Актау днем 7 градусов тепла, ночью 3 градуса выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.