Иллюстративное фото из архива "МГ" - По данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор», в связи с ухудшением погодных условий (буран, сильная метель, скорость ветра 18-20 м/с, ограничение видимости) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Уральск-Таскала-гр.РФ (76-104 км, п. Таскала – граница РФ) для всех видов автотранспорта, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.