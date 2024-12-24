6,5 млн тенге перевел с украденного телефона 21-летний житель Уральска

В Уральске задержан 21-летний парень, который похитил мобильный телефон у 30-летнего жителя ЗКО, и перевел 6,5 миллионов тенге с депозитного счета с этого же телефона, передает пресс-служба МВД Казахстана

В Уральске задержан 21-летний парень, который похитил мобильный телефон у 30-летнего жителя ЗКО, и перевел 6,5 миллионов тенге с депозитного счета с этого же телефона, передает пресс-служба МВД Казахстана. Установлено, что потерпевший познакомился с подозреваемым накануне.

Кроме того, полицейскими задержана 35-летняя женщина, которая обманным путем оформила кредит на сумму 500 тысяч тенге на имя слабовидящей женщины в Уральске. Подозреваемая под предлогом оказания услуг по уходу за слабовидящей женщиной, воспользовавшись ее доверием и через мобильное приложение банка оформила кредит.

По данным фактам начато досудебное расследование. Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными при общении с незнакомыми людьми, всегда тщательно проверять все документы и приложения, связанные с финансовыми операциями.

Ранее мы сообщали о жителе города Аксай, который использовал потерянную банковскую карту для совершения покупок на сумму более 400 тысяч тенге.

