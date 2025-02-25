7 млн тенге отсудила у бывшего мужа жительница ЗКО

Как сообщили в пресс-службе областного суда, супруги состояли в законном браке с 2005 года и воспитывали сына. Позже брак между ними был расторгнут, ребенок остался жить с матерью.

Однако между экс-супругами возник спор по поводу раздела имущества, и женщина обратилась в суд. Оказалось, что в 2011 году семья получила земельный участок, на котором в 2015 году построили дома. Кроме этого у них имелось совместно нажитое имущество на 17,4 миллиона тенге, электронная техника на 1,5 миллиона тенге и непогашенные кредиты. Женщина просила взыскать с бывшего мужа 8,7 миллиона тенге.

Во время суда стороны заключили соглашение. Таким образом, суд утвердил соглашение, по условиям которого женщина снизила сумму иска по разделу дома до 7 миллионов тенге. После выплаты денежной компенсации, право собственности на дом переходит мужчине, а женщина оставляет за собой имущества домашнего обихода.

Других претензий по разделу имущества к друг друг другу стороны не имели.

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