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Социум

80 домов Костаная могут снова затопить паводки

Деньги выделят из областного бюджета.
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80 домов Костаная могут снова затопить паводки

По информации «24KZ», прошлой весной эти улицы ушли под воду из-за разлива реки Тобол, поэтому жильцам предложат денежную компенсацию и переезд.

В прошлом году, после паводка, здесь снесли 110 жилых домов. Их оценочная комиссия признала аварийными. На улицах образовались пустые участки. Еще 80 домов отремонтировали, и сейчас в них продолжают жить семьи. По прогнозам специалистов чрезвычайной службы Костаная, этой весной в прибрежной зоне Тобола снова может подтопить дома. Поэтому участки, подверженные наводнению, будут выкупать. Деньги выделят из областного бюджета.

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По словам Марата Жундубаева, акима Костаная, ситуация тревожная. Поэтому тем людям, которые пострадали от подтопления, будут предлагать либо денежную компенсацию по рыночной стоимости, либо возможность приобрести равноценные дома или квартиры. Ориентировочно потребуется от 1,2 до 1,5 миллиарда тенге, чтобы выкупить дома у жителей, попавших в зону ЧС.

Продать свои дома жители паводкоопасной зоны готовы, но только в том случае, если получат выплату, на которую можно купить равноценное жилье. На освободившихся участках местные власти планируют разбить парк.

Ранее сообщалось, что дворник акимата упал с дерева и получил серьезную травму в Атырауской области.

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